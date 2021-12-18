ليفاندوفسكي يحقق رقما قياسيا جديدا في فوز بايرن على فولفسبورج

المصدر: د ب أ

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حطم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني (بوندسليجا)، حيث سجل هدفه الـ43 الجمعة.

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ43 الجمعة في المباراة التي فاز بها بايرن على فولفسبورج 4 / صفر ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل أهداف بايرن ميونخ توماس مولر ودايوت أوباميكانو وليروي ساني في الدقائق السابعة و57 و59 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الرابع في الدقيقة 87.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، الذي يواجه هيرتا برلين السبت.

فيما توقف رصيد فولفسبورج عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبهذا الهدف رفع ليفاندوفسكي رصيد أهدافه إلى 43 هدفا في عام واحد فقط بالدوري الألماني ليتفوق على اسطورة بايرن السابق جيرد مولر الذي سجل 42 هدفا في عام 1972.

وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي حطم رقم مولر الذي ظل صامدا لمدة 49 عاما والخاص بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 41 هدفا في موسم 2020 / 2021.

وحقق بايرن انتصاره الـ23 في 25 مباراة خاضها على أرضه أمام فولفسبورج لم يخسرهاـ وأنهى عام 2021 مسجلا 116 هدفا بالدوري وهو رقم قياسي جديد، حطم به الرقم القياسي السابع المسجل باسم كولون في 1977 عندما سجل 101 هدفا.

في الوقت نفسه كانت هذه هي الخسارة السابعة على التوالي في كل المسابقات لفولفسبورج.

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