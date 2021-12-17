ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دور المجموعات بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختير هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي، كأفضل هدف خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكان الهدف هو الأول لميسي /34 عاما/ بقميص باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر، وذلك بعد أن حالت المشكلات المالية التي يعاني منها النادي الإسباني دون تجديد عقد نجمه الأبرز.

وكان إدريسا جاي قد سجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثامنة ثم أضاف ميسي الهدف الثاني للفريق في شباك مانشستر سيتي، عندما تبادل الكرة ببراعة مع كيليان مبابي على حدود منطقة الجزاء ثم وجه النجم الفرنسي الكرة بلمسة مهارية إلى ميسي الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس المرمى إديرسون.

وحصل ميسي على نسبة 22 % خلال عملية التصويت على أفضل هدف، بينما حصل هدفان لتياجو ألكانتارا وروبرت ليفاندوفسكي على 14 % و13 % من الأصوات، على الترتيب.

وكان تياجو قد سجل هدفا رائعا لليفربول في المباراة التي انتهت بالفوز على بورتو البرتغالي 2 / صفر على ملعب أنفيلد، كما جرى ترشيح هدف ليفاندوفسكي الذي سجله في المباراة التي فاز فيها بايرن ميونخ على دينامو كييف الأوكراني في عقر داره 2 / 1 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز