بينهم لوكاكو.. إصابة 4 لاعبين من تشلسي بكورونا

المصدر: رويترز

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أعلن المدرب توماس توخيل إصابة روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر وكالوم هودسون-أودوي وبن تشيلويل بكوفيد-19 بينما أصيب كاي هافرتس بوعكة صحية وذلك قبل مواجهة ضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق الخميس.

وقال توخيل "كاي يشعر بوعكة صحية. نتيجته ليست إيجابية لكننا ننتظر باقي الفحوصات وقررنا عدم ضمه للفريق.

"أجرينا المزيد من الاختبارات اليوم الساعة 12 ظهرا لمعرفة من سيكون معنا على الغداء ولاختيار التشكيلة .. بدأ هذا الوضع أمس حيث شعر اللاعبون بالمرض ولم يتدربوا".

ومن بين‭ ‬أبرز الحالات الجديدة في تشيلسي لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش الذي تعافى مؤخرا من إصابة لكنه سيضطر الآن للعزل الذاتي بعد أن جاءت نتيجته إيجابية.

وقال توخيل قبل انطلاق المباراة أمام إيفرتون "لا يزال الفريق قويا ويملك القدرة على المنافسة.

"مثلما نفعل دائما نركز على مجموعة اللاعبين المتاحة للمباراة".

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