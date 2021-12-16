نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

المصدر: رويترز

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فيما يلي قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2022-2023 التي سحبت اليوم الخميس في نيون السويسرية.

الدرجة الأولى

المجموعة الأولى : النمسا - كرواتيا - الدنمرك - فرنسا

المجموعة الثانية: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا

المجموعة الثالثة: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطاليا

المجموعة الرابعة: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا

الدرجة الثانية

المجموعة الأولى : أرمينيا - أيرلندا - اسكتلندا - أوكرانيا

المجموعة الثانية: ألبانيا - إسرائيل - روسيا - أيسلندا

المجموعة الثالثة: الجبل الأسود - رومانيا - فنلندا - البوسنة

المجموعة الرابعة: سلوفينيا - صربيا - النرويج - السويد

الدرجة الثالثة

المجموعة الأولى : تركيا - لوكسمبورج - ليتوانيا - جزر فارو

المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص أمام استونيا)

المجموعة الثالثة: سلوفاكيا - روسيا البيضاء - أذربيجان - الفائز من (قازاخستان أمام مولدوفا)

المجموعة الرابعة: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق

الدرجة الرابعة

المجموعة الأولى : لاتفيا - أندورا - ليختنشتاين - قازاخستان أو مولدوفا

المجموعة الثانية : سان مارينو - مالطا - قبرص أو استونيا

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