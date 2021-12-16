نتيجة قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم
فيما يلي قرعة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لموسم 2022-2023 التي سحبت اليوم الخميس في نيون السويسرية.
الدرجة الأولى
المجموعة الأولى : النمسا - كرواتيا - الدنمرك - فرنسا
المجموعة الثانية: التشيك - سويسرا - البرتغال - إسبانيا
المجموعة الثالثة: المجر - إنجلترا - ألمانيا - إيطاليا
المجموعة الرابعة: ويلز - بولندا - هولندا - بلجيكا
الدرجة الثانية
المجموعة الأولى : أرمينيا - أيرلندا - اسكتلندا - أوكرانيا
المجموعة الثانية: ألبانيا - إسرائيل - روسيا - أيسلندا
المجموعة الثالثة: الجبل الأسود - رومانيا - فنلندا - البوسنة
المجموعة الرابعة: سلوفينيا - صربيا - النرويج - السويد
الدرجة الثالثة
المجموعة الأولى : تركيا - لوكسمبورج - ليتوانيا - جزر فارو
المجموعة الثانية: أيرلندا الشمالية - اليونان - كوسوفو - الفائز من مباراة (قبرص أمام استونيا)
المجموعة الثالثة: سلوفاكيا - روسيا البيضاء - أذربيجان - الفائز من (قازاخستان أمام مولدوفا)
المجموعة الرابعة: بلغاريا - مقدونيا الشمالية - جورجيا - جبل طارق
الدرجة الرابعة
المجموعة الأولى : لاتفيا - أندورا - ليختنشتاين - قازاخستان أو مولدوفا
المجموعة الثانية : سان مارينو - مالطا - قبرص أو استونيا