كورونا يضرب مجددا ريال مدريد الإسباني

المصدر: د ب أ

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أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وجود خمس حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والموظفين.

وكان النادي الإسباني قد أعلن أمس الأربعاء عن دخول الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو العزل، وذلك بعدما جاءت عينتهما إيجابية في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد ظهور العديد من العينات الإيجابية في صفوف فريق كرة السلة، ذكرت صحيفة "ماركا" ومقرها في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس ، أن النادي يخشى انتشار العدوى في مركزه التدريبي"فالديباس".

ويتواجد في الفريق الأول لكرة القدم حاليا سبعة مصابين بكورونا على الأقل من اللاعبين وأعضاء الطاقم التدريبي.

وبات الرباعي جاريث بيل وماركو أسينسيو وأندري لونين ورودريجو، أحدث المنضمين لقائمة المصابين بكورونا في ريال مدريد، فيما تواجد ديفيد، نجل كارلو أنشيلوتي والذي يعمل في الجهاز الفني، ضمن قائمة المصابين وهو الوحيد من الطاقم التدريبي.

وسيغيب كل المذكورين عن أخر مباراتين لريال مدريد في عام 2021، حيث يحل الفريق ضيفا على قادش يوم الأحد، ثم يسافر لمواجهة أتلتيك بلباو بعد ثلاثة أيام .

ورغم ذلك فإن احتمال تأجيل مباريات الفريق إما لأسباب طبية أو لنقص اللاعبين، يظل قائما في حال تأكيد حالات إيجابية أخرى بالإصابة بكورونا في الفريق.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة.

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