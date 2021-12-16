مدرب برنتفورد يطالب بإيقاف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي كورونا

المصدر: رويترز

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طالب توماس فرانك مدرب برنتفورد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمنح عطلة وتأجيل جميع المباريات في الأسابيع المقبلة في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 بين الأندية.

وتأجلت مباراة برنتفورد أمام مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء بعد إغلاق يونايتد لمقر تدريباته مع تفشي العدوى كما ألغيت مباراة بيرنلي وضيفه واتفورد بسبب الإصابات بالفيروس في الفريق الزائر.

وأبلغ فرانك مؤتمرا صحفيا حيث كشف عن وجود 13 حالة ايجابية بالفيروس بفريقه "الإصابات بكوفيد-19 تزداد بشكل كبير في كل أندية الدوري الممتاز".

وأضاف "يتعامل الجميع مع ذلك ويواجه الجميع مشاكل حاليا".

وواصل المدرب الدنمركي "تأجيل هذه الجولة من الدوري بجانب مباريات كأس الرابطة سيمنح الجميع أسبوعا على الأقل للتعافي والقيام بكل شيء لازم في ملاعب التدريب ليكون كل شيء على ما يرام بكل فريق".

ومن المقرر أن يلعب برنتفورد ضد ساوثامبتون في الدوري بعد غد السبت ثم يواجه تشيلسي بكأس الرابطة يوم الأربعاء.

وتابع "تواصل النادي بشكل منتظم مع الدوري في الأيام الماضية".

وتستند سياسة التأجيل في الدوري الممتاز على التعامل مع كل حالة بمفردها.

وكان آخر تقرير للدوري الممتاز عن مستويات التطعيم بين اللاعبين في أكتوبر الماضي مشيرا إلى حصول 81 في المئة من اللاعبين على جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل وحصول 68 في المئة على جرعتين.

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