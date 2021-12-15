أغويرو يعتزل كرة القدم بسبب متاعب في القلب

المصدر: رويترز

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أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو لاعب برشلونة الإسباني اعتزال كرة القدم لأسباب صحية اليوم الأربعاء بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب وهو في الثالثة والثلاثين من العمر ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت على مدار 18 عاما أحرز خلالها أكثر من400 هدف.

وقال أغويرو وهو يبكي أمام عدد كبير في ملعب كامب نو "الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو إبلاغكم بأنني قررت اعتزال كرة القدم. هذه لحظة صعبة للغاية لكني راض عن القرار الذي اتخذته".

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