تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد بسبب تفشي كورونا
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد اليوم الثلاثاء بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.
وذكرت الرابطة في بيان "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".
وأضافت "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم".