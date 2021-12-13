برشلونة يواجه نابولي في ملحق الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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‭ ‬سيواجه برشلونة منافسه نابولي في ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم في موقعة بين ناديين دافع عن ألوانهما الأسطورة الراحل دييجو مارادونا. وتلعب الفرق أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسيستضيف برشلونة، الذي ودع دوري الأبطال بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته، نابولي ذهابا في 17 فبراير قبل مباراة الإياب خارج الديار بعدها بأسبوع.

وسيتقابل اشبيلية منافس برشلونة في الدوري الإسباني مع دينامو زغرب الكرواتي بينما سيلعب بروسيا دورتموند الألماني مع رينجرز الاسكتلندي بعد سحب القرعة في نيون السويسرية اليوم الاثنين.

وسيلتقي رازن بال شبورت لايبزيج مع ريال سوسيداد وسيلعب زينيت سان بطرسبرج مع ريال بيتيس بينما سيتقابل شريف تيراسبول من مولودوفا مع سبورتنج براجا.

وسيتقابل أتلانتا الإيطالي مع أولمبياكوس اليوناني وسيلعب بورتو مع لاتسيو.

وسينضم الفائزون من المواجهات الثماني إلى ثمانية فائزين بمجموعاتهم في الدوري الأوروبي في دور الستة عشر والذي سيتم سحب قرعته في 25 فبراير.

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