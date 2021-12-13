اليويفا يسحب قرعة دور 16 لدوري الأبطال مرة أخرى بعد خطأ فني

المصدر: رويترز

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين إجراء قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرة أخرى بعد خطأ فني في البرنامج الذي يرشد المسؤولين بشأن الفرق التي يمكن أو لا يمكن الجمع بينها.

وقال اليويفا في بيان "بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج الذي يقدمه مزود خدمة خارجي والذي يرشد المسؤولين بشأن الفرق التي يمكن أو لا يمكن الجمع بينها حدث خطأ ملموس في قرعة دور الستة عشر لدوري الأبطال.

"نتيجة لذلك تم إلغاء نتيجة القرعة السابقة وسيتم إعادتها بالكامل الساعة 1500 بتوقيت وسط أوروبا"

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