بايرن يقلب تأخره أمام ماينز إلى فوز ويعزز صدارته بالبوندسليجا

المصدر: د ب أ

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قلب فريق بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام ضيفه ماينز إلى فوز 2 / 1 اليوم السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة، تعادل بوروسيا دورتموند مع بوخوم 1/1، وفوز هيرتا برلين على أرمينيا بيلفيلد 2 / صفر، ولايبزج على بوروسيا مونشنجلادباخ 4 / 1، وهوفنهايم على فرايبورج 2 / 1، وشتوتجارت على فولفسبورج 2 / صفر.

وتقدم ماينز بهدف سجله كريم أونيسيو في الدقيقة 22، قبل أن يسجل بايرن ميونخ هدفين عن طريق كينجسلي كومان وجمال موسيالا في الدقيقة 55 و74 .

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ماينز عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل 1/1 أمام بوخوم.

وتقدم بوخوم بهدف سجله سيباستيان بولتير في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وتعادل دورتموند عن طريق جوليان براندت في الدقيقة 85.

ورفع دورتموند رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، كما رفع بوخوم رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز هيرتا برلين على أرمينيا بيلفيلد بهدفين نظيفين سجلهما ستيفان يوفيتيتش وديفي سيلك في الدقيقتين 53 والأخيرة من اللقاء.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد بيلفيلد عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز لايبزج على بوروسيا مونشنجلادباخ 4 / 1.

وسجل أهداف لايبزج جوسكو جفارديول وأندريه سيلفا وكريستوفر نكونكو وبينجامين هينريش في الدقائق 21 و33 والأولى والرابعة من الوقت الأصلي للمباراة، فيما سجل هدف مونشنجلادباخ رامي بن سبعيني في الدقيقة 88.

ورفع لايبزج رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد مونشنجلادباخ عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز هوفنهايم على فرايبورج 2 / 1.

وسجل هدفي هوفنهايم ديفيد راوم وكريس ريتشاردز في الدقيقتين الثالثة والأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف فرايبورج الوحيد نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 21.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرايبورج عند 25 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة السادسة، فاز شتوتجارت على فولفسبورج 2 / صفر.

وسجل هدفي شتوتجارت قونستانتينوس مافروبانوس وفيليب فورستر في الدقيقتين 25 و63.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد فولفسبورج عند 20 نقطة في المركز العاشر.



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