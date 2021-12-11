يوفنتوس يهدر المزيد من النقاط بتعادله في فينتسيا

المصدر: رويترز

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استمر موسم يوفنتوس المحبط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 في فينتسيا اليوم السبت لتتقلص فرصه بشكل أكبر في المنافسة على اللقب.

وهيمن الفريق الزائر في الشوط الأول وتوجه إلى الاستراحة متقدما 1-صفر بهدف ألفارو موراتا في الدقيقة 32 بتسديدة نحو القائم القريب.

وبدا فريق المدرب ماسيميليانو أليجري مرتاحا بعد الاستراحة لكنه لم يتمكن من ترجمة الضغط إلى أهداف أخرى.

ودفع ثمن غياب الفاعلية أمام المرمى حين نجح فينتسيا عكس سير اللعب في إدراك التعادل عبر ماتيا أرامو في الدقيقة 55.

وتواصلت محاولات يوفنتوس لكن فريق أليجري فشل في تحقيق الفوز وتعني هذه النتيجة تراجعه للمركز السادس بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ميلان الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم.

وتجنب فينتسيا الصاعد للأضواء الهزيمة لأول مرة في أربع مباريات بالدوري ويبقى في المركز 16 برصيد 16 نقطة من 17 مباراة.

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