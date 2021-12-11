أرسنال يفوز على ساوثامبتون بثلاثية نظيفة

المصدر: رويترز

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تعامل أرسنال مع مشاكل داخل وخارج الملعب ليفوز بسهولة 3-صفر على ضيفه ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد استبعاد المدرب ميكل أرتيتا القائد بيير-إيمريك أوباميانج لأسباب انضباطية.

وكان الفريق الضيف الطرف الأفضل في البداية لكن أرسنال افتتح التسجيل في الدقيقة 21 عبر ألكسندر لاكازيت بعد تمريرة من بوكايو ساكا.

وبعد ذلك بست دقائق أضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من كيران تيرني.

وهز المدافع جابرييل الشباك لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل وبعد ذلك بعدة دقائق أضاف الهدف الثالث ليرفع أرسنال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس.

وبقي ساوثامبتون في المركز 16 وله 16 نقطة.

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