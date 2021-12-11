محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

المصدر: د ب أ

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حافظ ليفربول على موقعه في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا صعبا أمام ضيفه استون فيلا وتغلب عليه 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

كذلك تغلب تشيلسي صاحب المركز الثالث على ليدز يونايتد 3 / 2 كما فاز أرسنال على ساوثهامبتون 3 / صفر، وذلك بعد أن شهدت المرحلة نفسها اليوم فوز مانشستر سيتي المتصدر على وولفرهامبتون 1 / صفر.

ويدين ليفربول بفضل كبير في الفوز للنجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من ضربة جزاء حصل عليها اللاعب نفسه.

ورفع ليفربول، الذي حقق بذلك الانتصار الخامس على التوالي في الدوري، رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وبفارق نقطة واحدة أيضا أمام تشيلسي.

وعلى ملعب "أنفيلد"، بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وحاول أستون فيلا فرض حضوره في المباراة عبر الاستحواذ لكن ليفربول سرعان ما دخل في الأجواء وفرض تفوقه الهجومي.

وكاد ليفربول أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11 حيث مرر أندي روبرتسون عرضية سمح النجم المصري محمد صلاح بمرورها إلى ترينت ألكسندر أرنولد الذي سدد بقوة من حدود منطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى لها وحولها إلى ركنية لم تستغل.

وفرض ليفربول هيمنته بشكل كبير على الكرة وواصل محاولاته الهجومية التي لم تسمح لأستون فيلا بالتخلي عن التأمين الدفاعي لدقائق.

وفي الدقيقة 17 ، تصدى إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا لرأسية خطيرة من روبرتسون.

وكاد أليكس أوكسليد تشامبرلين أن يتقدم لليفربول في الدقيقة 20، حيث سدد كرة صاروخية مباغتة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وشن ساديو ماني هجمة سريعة لليفربول في الدقيقة 26 ومرر الكرة إلى روبرتسون الذي توغل ببراعة إلى منطقة الجزاء ثم سقط مطالبا بضربة جزاء بداعي تعرضه لعرقلة من جانب مارفيلوس ناكامبا لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

ورغم تفوق ليفربول في مختلف الجوانب، كاد هدف التقدم أن يأتي من جانب أستون فيلا إثر خروج خاطئ من جانب الحارس أليسون وقد وسطت الكرة إلى آشلي يانج مهاجم أستون فيلا، لكن الدفاع تدخل بالشكل المطلوب وأنقذ الشباك.

ومع مرور الوقت، اكتسب أستون فيلا مزيدا من الثقة وقدم أكثر من محاولة هجومية لكن دون خطورة حقيقية على شباك أليسون حارس مرمى ليفربول.

وواصل ليفربول الضغط على ضيفه عبر محاولات محمد صلاح وساديو ماني وانطلاقات تشامبرلين وروبرتسون، لكن الدفاع نجح في التعاون مع الحارس بشكل جيد في إبعاد الخطورة عن الشباك.

وكاد محمد صلاح أن يتقدم لليفربول في الدقيقة 44 حيث توغل إلى داخل منطقة الجزاء ببراعة ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لكن الحارس تصدى لها قبل أن يشتتها الدفاع.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني مهاجما منذ الدقيقة الأولى وحاصر منافسه، لكن أستون فيلا كثف تركيزه على التأمين الدفاعي.

وكاد فيرجيل فان دايك أن يفتتح التسجيل لليفربول بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، حيث تلقى كرة عالية من ضربة ركنية وسددها برأسه بقوة لكن الحارس إيميليانو مارتينيز تألق بشكل كبير في التصدي لها.

وأجرى ستيفن جيرارد، النجم السابق لليفربول والمدرب الحالي لأستون فيلا، أول تبديل في المباراة في الدقيقة 57، حيث أشرك مورجان سانسون بدلا من مارفيلوس ناكامبا، كما دفع يورجن كلوب المدير الفني ليفربول باللاعب دييجو جوتا بدلا من تشامبرلين.

ومرر ساديو ماني عرضية متقنة في الدقيقة 60 إلى محمد صلاح الذي سدد بقوة لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وفي الدقيقة 65، توغل النجم محمد صلاح ببراعة داخل منطقة الجزاء وتعرض لعرقلة من جانب تيرون مينجس ليحصل ليفربول على ضربة جزاء، تقدم محمد صلاح لتنفيذها مسجلا هدف التقدم 1 / صفر لليفربول في الدقيقة 67 .

وأجرى ستيفن جيرارد التبديل الثاني في صفوف أستون فيلا في الدقيقة 74، حيث أشرك داني إنجز بدلا من جاكوب رامزي.

بعدها اندفع أستون فيلا للهجوم بكل قوته بحثا عن التعادل وقدم أكثر من محاولة خطيرة بالفعل لكنه وجد صعوبة في التسديد باتجاه الشباك.

وضاعت فرصية ثمينة على ليفربول في الدقيقة 82، حيث شن الفريق هجمة مرتدة وقدم ساديو ماني انطلاقة رائعة ثم مرر عرضية متقنة إلى محمد صلاح لكن الدفاع تدخل في اللحظة المناسبة لينقذ الشباك من هدف محقق.

وواصل أستون فيلا صحوته الهجومية وكان قريبا بشكل كبير من التعادل لكن ليفربول نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة تمريرتين رائعتين من صلاح إلى جوتا لكن الدفاع تدخل في الأولى وأطاح بالكرة، بينما سدد جوتا في المركز الثانية ومرت الكرة فوق العارضة، تنتهي المباراة بفوز ليفربول 1 / صفر.

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