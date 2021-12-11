إيتو أسطورة الكاميرون يتولى رئاسة الاتحاد الوطني لكرة القدم

المصدر: رويترز

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انتُخب نجم كرة القدم السابق صمويل إيتو رئيسا للاتحاد الكاميروني للعبة اليوم السبت قبل شهر من استضافة بلاده لكأس الأمم الافريقية.

وسيتولى إيتو، الذي تألق في صفوف برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي خلال مسيرته الاحترافية، إدارة الاتحاد الذي واجه مشاكل لفترة طويلة تتعلق بنزاعات داخلية وسوء الإدارة ومزاعم فساد.

وتدخل الاتحاد الدولي (الفيفا) عدة مرات لفض نزاعات بين مسؤولي الاتحاد الكاميروني.

وتفوق إيتو (40 عاما) في الانتخابات بحصوله على 43 صوتا من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بينما نال منافسه، الرئيس الحالي، سيدو مبومبو نجويا 31 صوتا.

وتستضيف الكاميرون نهائيات كأس الأمم الافريقية بين التاسع من يناير كانون الثاني والسادس من فبراير شباط وسحب منها تنظيم البطولة في 2019 بسبب التأخير في التجهيزات ومخاوف أمنية.

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