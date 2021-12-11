مانشستر سيتي ينتزع فوزا صعبا على وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رحيم سترلينج الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر، في المقابل تراجع فريق وولفرهامبتون لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء لكنه فشل في تهديد مرمى خوسي سا حارس مرمى وولفرهامبتون في الربع ساعة الأولى من اللقاء، حيث انحصر في وسط الملعب في أغلب فترات هذا الشوط، في ظل التنظيم الدفاعي الجيد لفريق وولفرهامبتون.

وجاءت الدقيقة 21 لتشهد أول فرصة خطيرة على المرمى عندما سدد جواو كانسيلو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تألق وتصدى لها ببراعة.

واستمت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي وولفرهامبتون، الذين أفسدوا كافة الهجمات قبل الوصول للمرمى.

وفشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى كل منهما ،لينحصر اللعب في وسط الملعب، خاصة وأن هذا الشوط شهد العديد من التوقفات بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعبون.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والتي شهدت حصول راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون على إنذارين ثم البطاقة الحمراء في أقل من دقيقة.

بعد الطرد كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية في الوقت المتبقي لتسجيل هدف قبل نهاية هذا الشوط ، ولكنه فشل في ذلك حيث أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية وضغط بكامل صفوفه على لاعبي وولفرهامبتون في محاولة لاستغلال النقص العددي الذي يعاني منه منافسه، وتسجيل الأهداف، في المقابل، تراجع وولفرهامبتون بكامل صفوفه لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي والحفاظ على نظافة الشباك.

وكاد مانشستر سيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى أقصى القائم الأيسر ليقابلها إلكاي جويندوجان بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات لحظة سقوط الحارس سا على أرض الملعب ولكن كونور كودي لاعب وولفرهامبتون أبعد الكرة من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 63 احتسب الحكم ركلة جزاء بعدما لعب برناردو سيلفا كرة عرضية من الناحية اليمنى لتلمس الكرة يد جواو موتينيو داخل منطقة الجزاء وعاد الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) واحتسب الركلة.

وسدد رحيم سترلينج ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 66.

وأهدر مانشستر سيتي فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 70 عندما مرر رحيم سترلينج كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الست ياردات ليقابلها جاك جريليش بتسديدة ولكن كرته علت العارضة وسط ذهول الجميع.

وكاد برناردو سيلفا أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 72 عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى سددها جاك جريليش بتسديدة بكعب القدم

ولكنها اصطدمت بمدافعي وولفرهامبتون قبل أن تصل إلى برناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس خوسي سا ببراعة.

وفي الدقيقة 80 أهدر جابرييل خيسوس فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر سيتي عندما مرر كيفين دي بروين كرة بينية إلى خيسوس داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية حولها الحارس سا ببراعة إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وعلى عكس سير اللعب تماما كاد وولفرهامبتون أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها مكاسيمليان كيلمان وقابلها بضربة رأس متقنة حولها إديرسون مورايس حارس مانشستر سيتي بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف.

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