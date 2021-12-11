اليويفا يؤكد إلغاء مباراة توتنهام ورين بدوري المؤتمر

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم السبت إنه قرر عدم إقامة المباراة بين توتنهام هوتسبير اللندني وستاد رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي للعبة الشعبية والتي كان من المقرر إقامتها نهاية الأسبوع الماضي قبل تأجيلها بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا في صفوف الفريق الإنجليزي.

وأشار اليويفا إلى أنه حاول البحث عن حل للموقف عن طريق تحديد موعد جديد للمباراة التي كان من المقرر إقامتها في لندن الخميس الماضي ومن ثم اتمام مباريات دور المجموعات.

وقال الاتحاد القاري "للأسف ورغم كل الجهود لم يتسن التوصل لحل يرضي الناديين".

وأضاف الاتحاد "ونتيجة لذلك تقرر إلغاء المباراة وعدم إقامتها وإحالة القضية إلى الجهة المسؤولة عن الانضباط والقيم في اليويفا من أجل اتخاذ قرار طبقا.. للوائح البطولة".

وقال توتنهام يوم الأربعاء إن المباراة ألغيت بعد أن أكد مدربه أنطونيو كونتي في وقت سابق وجود 13 حالة إصابة بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء انتقد رين هذا القرار قائلا إن توتنهام اتخذه منفردا وإنه يملك حق الطعن.

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