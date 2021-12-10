رانجنيك على اتصال بلاعب الوسط بوجبا ويتوقع عودته من الإصابة قريبا

المصدر: رويترز

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قال رالف رانجنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد اليوم الجمعة إنه تحدث إلى لاعب الوسط بول بوجبا وتوقع تعافي الدولي الفرنسي من الإصابة الشهر المقبل.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في نهاية الموسم وقد يغادر الفريق في صفقة انتقال مجاني وغاب عن المباريات منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني بسبب إصابة في الفخذ وقضى وقتا في دبي لإعادة التأهيل.

لكن مع ذلك قد يصبح لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما ضمن خطط رانجنيك في يونايتد حيث يسعى المدرب الألماني لإنعاش حظوظ الفريق صاحب المركز السادس بعد توليه المسؤولية الأسبوع الماضي.

وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نوريتش سيتي في الدوري الممتاز يوم السبت "تحدثنا عبر الهاتف يوم الثلاثاء. كان بوجبا لا يزال في دبي. يتوقع أن يعود اليوم وبعدها سنتعرف جيدا على بعضنا البعض يوم الأحد.

"قال لي إن حالته تتحسن لكنه بالطبع لم يستعد كامل عافيته بعد. سيستغرق الأمر أسبوعين آخرين قبل عودته للتدريبات مجددا.

"غاب لفترة عن المباريات ولذا سيحتاج إلى أسبوعين آخرين لإستعادة لياقته".

وخاض بوجبا تسع مباريات في الدوري حتى الآن هذا الموسم وصنع سبعة أهداف لكنه بدا ظلا باهتا للاعب الذي ساعد بلاده فرنسا على الفوز بكأس العالم 2018.



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