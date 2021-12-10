فياريال يكمل عقد المتأهلين لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

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أكمل فياريال الإسباني عقد المتأهلين لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه 3 / 2 على مضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وكان من المقرر إقامة المباراة مساء أمس الأربعاء، غير أنه تقرر تأجيلها لليوم، بسبب تساقط الثلوج بغزارة على مدينة بيرجامو الإيطالية، التي استضافت اللقاء.

وارتفع رصيد فياريال، الذي كان بحاجة لنقطة التعادل فقط للصعود للأدوار الإقصائية، إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد الإنجليزي (المتصدر)، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 6 نقاط في المركز الثالث، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وافتتح فياريال التسجيل مبكرا عن طريق الهولندي أرنوت جروينفيلد في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الفرنسي إيتيان كابوي الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 42.

وعاد جروينفيلد لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 51، فيما سجل الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 71، ثم أضاف الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 80.

وبات فياريال، الذي يشارك في دوري الأبطال هذا الموسم عقب تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، الممثل الثالث للكرة الإسبانية في الأدوار الإقصائية للمسابقة، بعد فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وذلك بعد الخروج المبكر لبرشلونة وأشبيلية من دور المجموعات.



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