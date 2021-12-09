تأجيل أمم إفريقيا لليد لأجل غير مسمى

المصدر: د ب أ

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، اليوم الخميس، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي كان مقررا إقامتها بالمغرب في الفترة من 13 إلى 23 يناير المقبل، لأجل غير مسمي.

وذكر الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم أنه تلقي خطابا جديدا من الاتحاد الإفريقي، عبر البريد الألكتروني، يخطره خلاله بتأجيل المسابقة القارية.

وكان اتحاد اليد المصري تلقى خطابا في وقت سابق اليوم من نظيره الإفريقي، أعلن خلاله إلغاء نتيجة قرعة البطولة التي أجريت أمس الأربعاء، دون أن يكشف عن سبب إلغائها أو الموعد الجديد لإقامتها، قبل أن يرسل خطابا جديدا أعلن فيه تأجيل البطولة ذاتها.

ولم يتضح بعد السبب وراء تأجيل البطولة .



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