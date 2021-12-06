يوفنتوس يجتاز جنوة بسهولة وأليجري يصل إلى 250 انتصاراً

المصدر: رويترز

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هز خوان كوادرادو الشباك مباشرة من ركلة ركنية ليتغلب يوفنتوس بسهولة 2-صفر على جنوة يوم الأحد ويتقدم إلى المركز السادس بعدما حقق المدرب ماسيميليانو أليجري انتصاره رقم 250 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأرسل كوادرادو كرة عالية نحو الزاوية العليا البعيدة للمرمى في الدقيقة الثامنة ليضع يوفنتوس في المقدمة، وأكد باولو ديبالا الانتصار بهدف في الدقائق الأخيرة.

وهذا ثامن هدف فقط يأتي بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية في الدوري الإيطالي منذ عام 2010، لكن على نحو غريب كان ثاني هدف في هذه الجولة بعد هدف هاكان شالهان أوغلو لصالح إنتر ميلان في الفوز 3-صفر على روما يوم السبت.

وقال ديبالا لمنصة (دازون) "لقد أبلغنا (كوادرادو) أنه كان يريد إرسال كرة عرضية.



"سيطرنا على المباراة بأكملها، وأدى المدافعون عملا رائعا في مساعدتنا للتقدم. تحلينا بهدوء أكبر بعد هدف كوادرادو، لكن كان يجب علينا حسم الأمور بشكل مبكر".

وقفز يوفنتوس إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، متساويا مع فيورنتينا الخامس، ليصبح أليجري ثاني مدرب في عصر النقاط الثلاث مقابل الانتصار يحقق 250 فوزا في الدوري بعد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي، الذي يملك في حصيلته 275 فوزا.

وسيستمر انتظار أندريه شيفتشنكو من أجل تحقيق انتصاره الأول وهو مدرب لجنوة، وما زال فريق المدرب الأوكراني المتعثر في المركز 18 بعشر نقاط.



وكان بوسع يوفنتوس الفوز بفارق أكبر من الأهداف إذا نجح في ترجمة السيطرة التامة إلى أهداف، حيث أنهى المباراة بالاستحواذ على الكرة بنسبة 70 بالمئة وبتسديد 27 كرة مقابل لا شيء لجنوة.

وبعد هدف كوادرادو من ركلة ركنية، تألق سلفاتوري سيريجو حارس جنوة في الحفاظ على النتيجة وأنقذ ضربة رأس من ماتيس دي ليخت، ثم تصدى لمحاولة من ألفارو موراتا في الشوط الأول، قبل أن يمنع المهاجم الإسباني مرة أخرى من التسجيل عقب الاستراحة.

وأنقذ سيريجو محاولتين متتاليتين من ديبالا وكوادرادو في الدقيقة 65.



ودخل موراتا في مشادة مع أليجري خارج الملعب عند استبداله في الدقيقة 73، لكن التوتر انتهى عندما ضمن يوفنتوس الانتصار بفضل هدف ديبالا قبل ثماني دقائق من النهاية.

وقال أليجري "لم أكن أريد استبداله، لكنه تلقى بطاقة صفراء، وفضلت إخراجه. لم يحدث شيء وأنا آسف لأن ألفارو قدم مباراة رائعة، حتى دون أن يسجل".

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