فريد يمنح رانجنيك بداية مظفرة مع مانشستر يونايتد

المصدر: رويترز

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سجل لاعب الوسط البرازيلي فريد هدف الفوز في الدقيقة 77 ليبدأ المدرب رالف رانجنيك مشواره مع مانشستر يونايتد بطريقة جيدة بعد التغلب 1-صفر على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد أولد ترافورد اليوم الأحد.

وواجه يونايتد صعوبات في صناعة فرص حقيقية أمام فريق المدرب باتريك فييرا المنظم لكن فريد، الذي يتعرض لانتقادات في المعتاد، تفوق على الحارس فيسنتي جويتا بتسديدة جميلة من عند حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من البديل ميسون جرينوود.

وكان يجب على بالاس أن يتقدم قبل ذلك بدقائق قليلة لكن جوردان أيو أضاع فرصة وهو أمام المرمى عند القائم البعيد بعد أن لمس جيمس تومكينز الكرة برأسه عقب ركلة ركنية.

وقاد الألماني رانجنيك يونايتد لأول مرة بعد توليه المسؤولية خلفا للمدرب المؤقت مايكل كاريك يوم الجمعة.

وتقدم يونايتد إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع. وتراجع بالاس إلى المركز 12 ولديه 16 نقطة.



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