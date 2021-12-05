ركلة جزاء مثيرة للجدل تبدد أحلام دورتموند بصدارة (بوندسليجا)

المصدر: د ب أ

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كان كل ما يتعين على فريق بوروسيا دورتموند فعله لتصدر الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هو الفوز في مباراة الأمس على ضيفه بايرن ميونخ، الذي كان يعاني من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابات أو قيود فيروس كورونا.

وقدم دورتموند أداء رائعا، وسجل هدفين، ومع ذلك خسر 2 / 3 ليبتعد بفارق أربع نقاط عن بايرن، المتصدر، والذي أصبح في طريقه نحو التتويج بلقبه العاشر على التوالي وتعزيز رقمه القياسي.

وقال ماركو روز، مدرب دورتمند :" شاهدنا مباراة عظمية، مباراة كبيرة"، واتفق معه لاعب خط الوسط إيمري تشان الذي قال :"مباراة كرة قدم جيدة من الفريقين".

ولكن هذا لن يكون عزاء كبيرا لدورتموند الذي خسر المباراة بالهدف القاتل الذي سجل من ركلة جزاء مثيرة للجدل، تم احتسابها على ماتس هوميلز بعدما لمست الكرة يده.

ونفذ ركلة الجزاء روبرت ليفاندوفسكي بنجاح، مسجلا الهدف رقم 26 له في 25 مباراة خاضها أمام فريقه القديم.

وقال روز :"إنه لأمر مخز أن تحسم مثل هذه النوعية من المباريات بالطريقة التي حسمت بها"، بينما قال ماركو ريوس قائد الفريق إنه "أمر محزن للغاية أن يتم معاقبتنا بهذه الطريقة، خاصة وأننا دائما كان لدينا شعورا بأنه يمكننا الفوز بالمباراة".

وكانت نسبة احتساب أو عدم احتساب ركلة الجزاء، التي أقرت بعد مراجعة الفيديو، متساوية، وهو ما وافق عليه توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، حينما قال :"من الصعب أن يكون قرار مثل هذا هو الذي يحدد نتيجة مباراة. يمكنني تفهم إحباطهم وغضبهم".

ولكن حتى ريوس أكد أن مساحات كبيرة كانت متاحة أمام دورتموند في الشق الهجومي ولكنهم لم يستغلونها.

واحتاج جوليان براندت لخمس دقائق لافتتاح التسجيل، كما سجل إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ليعادل النتيجة، بعدما سجل بايرن ميونخ هدفين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان.

واستطاع بايرن أن يستغل ارتباك دفاع دورتموند لخلق العديد من الفرص والتي كان من الممكن أن تحسم النتيجة بدون الحاجة لركلة جزاء.

وقال جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ :" في النهاية، نستحق الفوز"، مشيرا إلى أن فريقه حقق المطلوب من خلال حصد النقاط.

وأضاف :" لم تكن بدايتنا للقاء جيدة، ولكن بعد ذلك كنا جيدين للغاية وخلقنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف".

وأكد :" في الشوط الثاني، لم تكن بدايتنا جيدة مرة أخرى، ولكننا استعدنا رباطة جأشنا وتحكمنا في المباراة بشكل جيد".

وودع بايرن ميونخ منافسات كأس ألمانيا أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ولكنه يتصدر جدول ترتيب الدوري، كما أنه تأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة برشلونة هذا الاسبوع في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فوز بايرن على أكبر منافسيه في الدوري، مرة أخرى، بعد الفوز عليه في كأس السوبر الألماني قبل بداية الموسم، بدون وجود جوشوا كيميتش الذي يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، يعد بمثابة رسالة شيدة اللهجة.

وقال ليفاندوفسكي :"في الوقت الحالي، لدينا نقص في اللاعبين ، ولكن كل اللاعبين الذين كانوا في الملعب أظهروا الجودة التي يمتلكونها".



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