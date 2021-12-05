فينالدم ينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة أمام لانس في الوقت القاتل

المصدر: رويترز

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هز جورجينيو فينالدم الشباك بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لينقذ باريس سان جيرمان من الهزيمة ويمنحه التعادل 1-1 مع مضيفه لانس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

وبدا لانس في طريقه لتحقيق الفوز لأول مرة في أربع مباريات عندما تقدم بتسديدة قوية من سيكو فوفانا فشل الحارس كيلور نافاس في إبعادها في الدقيقة 62.

وافتقر باريس سان جيرمان للإبداع وأشرك المدرب ماوريسيو بوكيتينو المهاجم كيليان مبابي في آخر 20 دقيقة.

وأرسل مبابي تمريرة عرضية متقنة حولها فينالدم بضربة رأس في المرمى في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 42 نقطة من 17 مباراة.

ويتقدم باريس سان جيرمان بفارق 13 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب والذي خسر 2-1 أمام ضيفه بريست في وقت سابق من اليوم.

وبقي لانس في المركز الخامس وله 27 نقطة من 17 مباراة.

وكان سان جيرمان صاحب أول فرصة خطيرة عندما سدد ليونيل ميسي كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 19.

لكن لانس سيطر على المباراة وصنع العدد الأكبر من الفرص عن طريق جوناتان كلوس وأرنو كاليميوندو قبل الاستراحة.

وارتكب نافاس حارس سان جيرمان خطأ في التعامل مع تسديدة فوفانا من خارج منطقة الجزاء، لتدخل الكرة مرماه بغرابة.

وبعد سبع دقائق، رد القائم الأيسر لمرمى نافاس تسديدة ديفيد كوستا من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر فلوريان سوتوكا لانس فرصة خطيرة قبل تسع دقائق من النهاية، لكن الفريق دفع الثمن عندما أرسل مبابي كرة عرضية متقنة من الجانب الايسر قابلها فينالدم بضربة رأس داخل المرمى.

وسيحصل ستاد رين على فرصة للتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 11 نقطة عن القمة، يوم الأحد إذا فاز على سانت إيتيين متذيل الترتيب.

ويستضيف نيس رابع الترتيب منافسه ستراسبورج، وقد يتقدم أيضا إلى المركز الثاني إذا فاز، ولم يحقق رين الانتصار في الوقت ذاته.



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