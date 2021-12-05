بعد تمريرة صلاح السحرية .. كلوب يمتدح أوريجي المذهل

المصدر: د ب أ

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كال يورجن كلوب مدرب ليفربول المديح للمهاجم ديفوك أوريجي بعد أن شارك اللاعب البلجيكي بديلا ليسجل في الوقت المحتسب بدل الضائع ويمنح فريقه الفوز 1-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وهذا الهدف هو رقم 21 لأوريجي مع ليفربول، وجاء نصفها تقريبا كبديل، وقال كلوب إنه محظوظ بوجود لاعب يستطيع ترك مثل هذه البصمة في اللحظات الأخيرة.

وأبلغ كلوب الصحفيين "إنه لاعب يستطيع إنهاء الهجمات بطريقة مذهلة.. إذا كنا لا نعرف في ذلك في ليفربول، فمن يجب أن يعرف؟

"رأينا ذلك في كثير من الأحيان. من الصعب الحصول على 500 دقيقة أسبوعيا في هذا الفريق بسبب اللاعبين الذين نملكهم. لكن ديفوك أوريجي لاعب كرة قدم رائع".

وأضاف "إنه رائع في هذه اللحظات، فهو لا يحتاج إلى الكثير من الوقت لدخول أجواء المباراة وخاصة في هذه المباراة اليوم. كانت مباراته. الفوز في الدقيقة 95 أمر رائع، ولكن عندما يسجل أوريجي الهدف يصبح الأمر أفضل لأكون صادقا".

وأنهى أوريجي تمريرة محمد صلاح السحرية في الشباك بهدوء ليكسر أخيرا مقاومة ولفرهامبتون ويرسل ليفربول لفترة وجيزة إلى صدارة الترتيب قبل أن يحل مانشستر سيتي محله على القمة لاحقا.

ولدى المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 26 عاما عادة في التسجيل في المناسبات الكبرى، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام هوتسبير في 2019.

لكن قلة مشاركاته الأساسية في ليفربول أثارت بعض التساؤلات حول احتمال انتقاله إلى ناد آخر.

وقال كلوب "هذا الفريق مذهل وإذا كنت رقم 12 أو 13 فأنت لاعب رائع.. وديفوك لاعب رائع."أنا سعيد جدا لأنه ما زال هنا في الواقع. لم أكن أتوقع حدوث ذلك (رحيل أوريجي)، لكني لم أكن لأندهش".

وتابع "لقد جاء إلى هنا في سن صغيرة وسجل بعضا من أهم الأهداف في تاريخ هذا النادي". ولخص زميله آندي روبرتسون الحالة المزاجية. وكتب في حسابه على تويتر "سآخذ أحفادي لزيارة تمثال ديفوك أوريجي ذات يوم. يا له من رجل".



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