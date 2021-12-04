مانشستر سيتي ينتزع الصدارة بانتصار سهل على واتفورد

المصدر: رويترز

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انتزع مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم بعد أن سجل برناردو سيلفا هدفين في الفوز 3-1 خارج الديار على واتفورد اليوم السبت.

ومهد هدف رحيم سترلينج المبكر بضربة رأس الطريق أمام انتصار سهل لفريق المدرب بيب جوارديولا الذي استغل هزيمة المتصدر السابق تشيلسي 3-2 أمام مضيفه وست هام يونايتد.

وسجل سيلفا من زاوية صعبة في الدقيقة 31 ثم أحكم قبضة سيتي على المباراة تماما في الدقيقة 61 عندما سدد كرة جميلة في الزاوية العليا للمرمى.

وفي الواقع كان يجب أن ينتصر سيتي بنتيجة أكبر على واتفورد المتعثر الذي حصل على بعض الأمل في النهاية عندما قلص كوتشو هرنانديز الفارق.

وبفوزه الخامس على التوالي في الدوري رفع سيتي رصيده إلى 35 نقطة من 15 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ليفربول ونقطتين على تشيلسي في الصراع الثلاثي على اللقب.



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