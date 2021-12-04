"سوبر هاتريك" لشيك تقود ليفركوزن للفوز بسباعية على غرويثر فورث

المصدر: د ب أ

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عزّز باير ليفركوزن موقعه في المركز الثالث من ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم عقب فوزه الكاسح على حساب غرويثر فورث متذيل الترتيب بنتيجة 7-1 السبت بفضل رباعية لمهاجمه التشيكي باتريك شيك في المرحلة الرابعة عشرة السبت.

على ملعب "باي أرينا"، زاد ليفركوزن من محن غرويثر فورث الذي لم يحصد سوى نقطة يتيمة هذا الموسم في 14 مباراة بعد صعوده من الدرجة الثانية، وألحق به هزيمة مدوّية، بينما واصل تضييق الخناق على الثنائي المتصدر بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند اللذين يلتقيان في لقاء قمة وحق لاحق. وبات ليفركوزن يملك 27 نقطة في المركز الثالث.

وخطف شيك الاضواء بإحرازه "سوبر هاتريك" في 27 دقيقة (49، 69، 74، 76)، بعدما كان سبقه من فريقه الى التسجيل في الشوط الاول كل من الفرنسي أمين عدلي (12) والبوركيني إدموند تابسوبا (17) والاكوادوري بييرو هينكابي (45). بينما سجّل هدف الفريق الخاسر الوحيد التونسي جيريمي دودزياك (33).

وفي مباريات أخرى، حقّق هوفنهايم فوزًا بشق الانفاس على حساب آينتراخت فرانكفورت 3-2.

سجّل للفائز كل من دينيس جيجير (24) والفرنسي جورجينيو روتر (30) والمالي ديادي ساماسيكو (54). بينما سجّل من جانب فرانكفورت الكولومبي رافايل بوريه (15) والبرتغالي غونسالو باسيينسيا (72).

وتقدم هوفنهايم الى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بالتساوي مع أونيون برلين الفائز على لايبزيغ 2-1 الجمعة.

كذلك، فاز ماينتس على فولفسبورغ 3-0 في مواجهة مهمة بالصراع على المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية.

وفاز بوخوم على أوغسبورغ 3-2، بينما تعادل أرمينيا بيليفيلد وضيفه كولن 1-1.



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