ويستهام يهزم تشيلسي ويهدد استمراره في صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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وجه ويستهام ضربة موجعة لضيفه تشيلسي وتغلب عليه 3 / 2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تيجو سيلفا التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 29 ثم تعادل ويستهام بهدف أحرزه مانويل لانزيني في الدقيقة 40 من ضربة جزاء.

بعدها تقدم تشيلسي مجددا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ماسون مونت، لكن ويستهام تعادل في الدقيقة 56 بهدف سجله جارود بوين.

وقبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، سجل البديل آرثر ماسوكو هدف الفوز 3 / 2 لويستهام.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 33 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام مانشستر سيتي ونقطتين أمام ليفربول صاحب المركز الثالث.

وقد تشهد منافسات المرحلة اليوم فقدان تشيلسي لموقعه في الصدارة، حيث يحل ليفربول ضيفا على وولفرهامبتون كما يحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد.

أما ويستهام، الذي يدربه ديفيد مويس، فقد رفع رصيده إلى 27 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع، حيث يتفوق بذلك على أرسنال صاحب المركز الخامس بفارق أربع نقاط.

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