تشافي: ميسي يستحق الفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة

المصدر: رويترز

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قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن فوز زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة جاء عن جدارة واستحقاق واصفا التتويج بأنه "عادل تماما".

وتوج ميسي (34 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان بالجائزة للمرة السابعة متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وعلى الإيطالي الدولي جورجينيو لاعب تشيلسي اللندني بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين للمرة الأولى في يوليو الماضي.

وقال تشافي "أعتقد أن هذا قرار عادل. فهو أفضل لاعب كرة قدم في العالم وهو الأفضل على مر العصور. وهو يستحق التتويج باللقب للمرة السابعة ولا جدال في ذلك".

وأضاف لاعب الوسط السابق "ربما نعتقد أن ليفاندوفسكي كان يستحق الجائزة أيضا أو كان يستحقها لاعبون أخرون لكنه هذا هو النقاش المعتاد الذي يتردد في كل عام عند فتح المغلف وإعلان فوز ميسي. وبالتالي فهذا عادل".

وسيلتقي برشونة صاحب المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة مع ضيفه ريال بيتيس الخامس في القائمة في وقت لاحق من اليوم السبت.

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