كير مدافع ميلان يغيب ستة أشهر بعد جراحة في الركبة

المصدر: رويترز

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تلقى ميلان ضربة موجعة بعد أن كشفت فحوصات أن قلب الدفاع الدنمركي سيمون كير سيغيب لستة أشهر بعد جراحة في الركبة.

وأصيب كير، الذي لعب 14 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، في الفوز 3-صفر يوم الأربعاء على جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال ميلان إن اللاعب البالغ عمره 32 عاما خضع لجراحة بالمنظار اليوم الجمعة لعلاج مشكلة في الرباط الصليبي الأمامي وإعادة الرباط الجانبي في ركبته اليسرى إلى مكانه.

وأضاف النادي في بيان "كير بخير ويأمل في بدء برنامج إعادة التأهيل على الفور. من المتوقع أن يغيب لستة أشهر".

وفي وقت سابق قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه قد يدخل بقوة سوق الانتقالات في يناير كانون الثاني إذا ثبت أن إصابة المدافع كير خطيرة وتحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

ويحتل ميلان المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن نابولي المتصدر وسيستضيف سالرنيتانا متذيل الترتيب يوم السبت.



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