يويفا يعاقب تسعة أندية لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة تسعة أندية لانتهاك قواعد اللعب المالي، مع تغريم فريق أيك أثينا اليوناني 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار).

وذكر يويفا أن أيك لم يلتزم بالقواعد المالية المتعلقة باللعب المالي النظيف، وسيتم خصم عشرة في المئة من الجائزة المالية من مشاركته المقبلة في أي بطولة أوروبية.

وتم تغريم فريقي سبورتينج لشبونة وريال بيتيس 250 ألف يورو وتغريم بورتو 300 ألف. وتمت معاقبة الأندية الثلاثة بجانب أندية أستانا (150 ألف يورو) وكلوج (200 ألف يورو) وسيسكا صوفيا (75 ألف يورو) وسانتا كلارا (75 ألف يورو) ومونز كالبي (15 ألف يورو) لعدم الوفاء بالالتزامات المتأخرة في الوقت المحدد.

وباستثناء كلوج وأستانا، كل الأندية تم تهديدها من الاستبعاد من البطولات الأوروبية إذا لم يثبتوا أنهم قاموا بتسوية ديونهم بحلول 31 كانون ثان/يناير 2022.



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