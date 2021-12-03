بوكيتينو يدعم ميسي لاستعادة الفاعلية أمام المرمى

المصدر: رويترز

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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان اليوم الجمعة إن المهاجم ليونيل ميسي "موهبة مذهلة" وتوقع أن يفجر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات كل إمكاناته قريبا.

وفاجأ ميسي العالم حين غادر نادي صباه برشلونة للانضمام إلى سان جيرمان لمدة عامين هذا الموسم.

لكن النجم الأرجنتيني (34 عاما) واجه بداية بطيئة في باريس وسجل أربعة أهداف في 12 مباراة بجميع المسابقات تتضمن هدفا واحدا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين قبل زيارة لانس غدا السبت "ليونيل لديه موهبة مذهلة ويسجل دائما لذا سيحرز الكثير من الأهداف هنا، إنها مسألة وقت وفاعلية".

وأضاف "يحصل على الكثير من الفرص كل مباراة وستدخل الكرة الشباك في النهاية وسيساعدنا كثيرا كما يفعل".

ويتصدر سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 16 مباراة بفارق 12 نقطة عن أولمبيك مرسيليا الذي تتبقى له مباراة.

وحذر المدرب الأرجنتيني من أن فريقه يواجه اختبارا صعبا ضد لانس خامس الترتيب وحث لاعبيه على التحلي بفاعلية أكبر عند إنهاء الفرص.

وواصل "مفتاح تسجيل الأهداف تحسين الفاعلية أمام المرمى وسنلعب أمام فريق قوي بدنيا ويخوض موسما رائعا ويحظى بتشكيلة جيدة ومدرب بارع (فرانك إيز)".

وذكر سان جيرمان في بيان أن المدافع سيرجيو راموس (35 عاما) عانى من إرهاق عضلي وسيعود للتدريبات يوم الأحد بعد الغياب عن التعادل بدون أهداف مع نيس يوم الأربعاء.

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