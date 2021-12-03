وفاة آخر بطل عالمي من تشكيلة ألمانيا المتوجة بكأس العالم 1954

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة إن هورست إيكل الفائز بكأس العالم 1954 مع منتخب ألمانيا الغربية توفي عن 89 عاما اليوم.

وكان إيكل أخر لاعب على قيد الحياة من التشكيلة المتوجة باللقب العالمي بعد الفوز 3-2 على المجر في المباراة النهائية في العاصمة السويسرية بيرن.

كما كان واحدا من لاعبين اثنين فقط شاركا في جميع المباريات الست للمنتخب الألماني في النهائيات وكان اللاعب الأصغر سنا في المباراة النهائية أيضا.

وكان الفوز أول تتويج لألمانيا في البطولة التي فازت بلقبها ثلاث مرات بعد ذلك.

وقال الاتحاد الألماني للعبة الشعبية في بيان "يعبر الاتحاد الألماني لكرة القدم عن حزنه لرحيل هورست إيكل.. توفي بطل كأس العالم 1954 عن 89 عاما اليوم".

وتوج إيكل الذي شارك في 32 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بلقب الدوري الألماني مرتين مع كايزرسلاوترن في عامي 1951 و1953 وخاض مع النادي 213 مباراة.

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