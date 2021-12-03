أتليتيكو مينيرو يحرز لقب الدوري البرازيلي لأول مرة منذ 50 عاما

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز أتليتيكو مينيرو لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 50 عاما بعد فوزه 3-2 على مضيفه باهيا اليوم الخميس لتحتفل جماهير في بيلو هوريزونتي.

وتأخر أتليتيكو 2-صفر بعد 66 دقيقة لكنه أحرز ثلاثة أهداف في آخر 17 دقيقة من بينهم هدفان من الجناح كينو ليتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب منافسيه قبل ثلاث جولات من النهاية.

وكان أتليتيكو فاز باللقب لآخر مرة في 1971 في النسخة الأولى من الدوري بعد عقود من منح الأولوية لبطولات الولايات.

وقال كينو "مرت 50 سنة منذ أن فزنا باللقب وهذا وقت طويل. الآن علينا الاحتفال".

ولعب كينو الدور الحاسم في المباراة لكن هالك هو من مهد الطريق بتسجيل الهدف الأول.

وانضم مهاجم البرازيل السابق البالغ عمره 35 عاما لأتليتيكو في فبراير شباط وأحرز 18 هدفا تصدر بهم قائمة هدافي الدوري.

ووصف كوكا مدرب أتليتيكو العام الحالي لهالك "بالساحر" وأنه يناسب الفريق بشكل مذهل.

ولعب هالك في الهجوم بجوار الأرجنتينيين ماتياس زاراتشو وناتشو فرنانديز بالإضافة إلى التشيلي إدواردو فارجاس.

وعزز دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي وأتليتيكو مدريد السابق، تشكيلة الفريق عندما انضم في أغسطس .

ويملك أتليتيكو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري وأقوى خط دفاع وخاض 82 مباراة في 2021 وخسر عشر مرات فقط.

وكان المدرب كوكا قاد الفريق للقبه الأول والوحيد في كأس كوبا ليبرتادوريس قبل ثمانية أعوام وعزز مكانته في النادي بحصد لقب الدوري.

وسيسعى أتليتيكو للفوز بثنائية الدوري والكأس حيث سيلعب ضد أتليتيكو بارانينسي في النهائي في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و16 ديسمبر الحالي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز