15 ألف الحد الأقصى لحضور الجماهير مباريات الدوري الألماني

المصدر: د ب أ

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سيتم السماح لأندية الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بحضور ما لا يزيد عن 15 ألف من مشجعيها في المباريات، بعد الاتفاق على الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس كوروتا، بين رؤساء المناطق والحكومة الفيدرالية الألمانية اليوم الخميس.

فيما يتعلق بالمنافسات الخارجية، فمن الممكن أن يتم شغل ما بين 30 إلى 50% من سعة الملعب، بحد أقصى 15 ألف متفرج، فيما لا يزيد عدد الحضور عن 5 آلاف متفرج في الرياضات التي تقام داخل الصالات.

سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا وسيتم تطبيق قواعد (جي 2)، والتي تعني اقتصار الحضور فقط على الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو المتعافين منه، وربما يمكن إضافة الأشخاص الذين جاءت اختبارات فيروس كورونا سلبية لديهم، إلى جانب متطلبات (جي 2).

وأبدت رابطة الدوري الألماني تفهمها سبب فرض القيود الجديدة.

وصرح كريستيان زايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني اليوم الخميس: "تدرك الرابطة الوضع الحالي، للأسف مرة أخرى، يبدو الموقف بشأن فيروس كورونا صعبا، لاسيما فيما يتعلق بالعبء الواقع على بعض أنظمة الصحة الإقليمية".

وأضاف زايفرت "لذلك فإن فرض قيود مؤقتة على دخول الجماهير إلى الملاعب أمر مفهوم".

وانتقد زايفرت ، الذي سيتنحى عن منصبه بنهاية العام الحالي، العديد من الأشخاص الذين يرفضون التطعيم في ألمانيا.

شدد زايفرت "من المؤسف أنه بسبب الوضع الوبائي ومعدل التطعيم الذي لا يزال منخفضا للغاية في ألمانيا، فإن القيود المفروضة على العديد من مجالات الحياة ضرورية مرة أخرى".

كانت أندية بوندسليجا تستعد هذا الأسبوع لسماع تلك الأنباء، لاسيما بعد تحذير هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين-فيستفاليا بتقليص النسبة المسموح بها للحضور الجماهيري بشكل كبير في مباريات كرة القدم، قبل اجتماع الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات.

ويلتقي بوروسيا دورتموند، الذي ينتمي لولاية شمال الراين-فيستفاليا، مع ضيفه وغريمه التقليدي بايرن ميونيخ بعد غد السبت، في قمة مباريات المرحلة الرابعة عشر لبوندسليجا، فيما قال فوست في وقت سابق إنه لا يرى فائدة تذكر في إغلاق الملاعب تماما أمام الجماهير، كما حدث في وقت سابق في جائحة فيروس كورونا.

ورغم ذلك، سيكون اللعب دون حضور جماهيري، أو حتى تأجيل المباريات، ممكنا في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بشكل خاص وفقا للقواعد المتفق عليها اليوم.

وقرر دورتموند في وقت سابق إلغاء تذاكر المباراة التي بيعت بالفعل، ولجأت العديد من الأندية لنفس الخطوة قبل الجولة المقبلة من البوندسليجا.

من جانبه قال كارل لاوترباخ خبير الصحة وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي "لا ينبغي إقامة أي مباراة في حضور أكثر من خمسة آلاف مشجع"، وذلك عقب الانتقادات التي وجهت لحضور 50 آلف مشجع خلال مباراة ديربي الراين بين كولن وبوروسيا مونشنجلادباخ الأسبوع الماضي.

وارتفعت أمس الأربعاء أعداد الإصابات بعدوى كورونا بشكل ملحوظ في كولونيا ، وعلق لاوترباخ بالقول "بالتأكيد ليست المباراة وحدها هي السبب، لكنها لعبت جزءا ، لم يكن من المفترض مطلقا أن يتم السماح بإقامة المباراة بهذه الطريقة".



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