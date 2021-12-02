توجيه اتهامات لأستون فيلا وكريستال بالاس بعدم السيطرة على اللاعبين

المصدر: رويترز

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وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات لكريستال بالاس وأستون فيلا بعدم السيطرة على اللاعبين خلال مباراتهما بالدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وتتعلق الاتهامات بواقعتين في الدقيقتين 54 و55 من المباراة التي أقيمت في 27 نوفمبر في سيلهورست بارك حين فاز أستون فيلا 2-1.

وأحاط لاعبو بالاس بالحكم مايكل ساليسبري بعد أن احتسب خطأ ارتكبه مارفيلوس ناكامبا لاعب فيلا ضد ويلفريد زاها حيث كانوا يرون أنه كان من الأفضل أن يمنحهم الأفضلية ويواصل اللعب لأن كريستيان بنتيكي كان في موقف جيد مع أصحاب الضيافة.

وحصل ناكامبا على إنذار بسبب هذا الالتحام ومن الركلة الحرة التي احتسبت استحوذ أستون فيلا على الكرة.

وبعدها عرقل لوكا ميليفويفيتش لاعب وسط بالاس منافسه أولي واتكينز على حافة منطقة الجزاء ليحيط اللاعبون مرة أخرى بالحكم.

ونال ميليفويفيتش بطاقة صفراء.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الخميس "يملك الناديان مهلة حتى يوم الاثنين المقبل للرد على الاتهامات".

ويحتل بالاس المركز 12 برصيد 16 نقطة من 14 مباراة متفوقا بفارق الأهداف على أستون فيلا.

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