رانجنيك يحصل على تصريح عمل تمهيدا لتدريب مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل الألماني رالف رانجنيك على تصريح عمل لبدء مهمته في منصب المدير الفني المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيتم تقديم رانجنيك /63 عاما/ لوسائل الإعلام غدا الجمعة وسيسجل ظهوره الأول مع مانشستر خلال المواجهة أمام كريستال بالاس يوم الأحد.

وذكر مانشستر في بيان اليوم الخميس "مع اكتمال كل أوراق العمل سنعقد مؤتمرا صحفيا مع رالف رانجنيك في أولد ترافورد في التاسعة من صباح الغد".

وتولى رانجنيك تدريب مانشستر يوم الاثنين الماضي بعقد مؤقت خلفا للمدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الذي تعرض للإقالة.

وكان رانجنيك المدير الرياضة والتطوير السابق في لوكوموتيف موسكو الروسي، ينتظر تصريح العمل لبدء مشواره في أولد ترافورد.

وسيتابع رانجنيك مباراة مانشستر مع ضيفه ارسنال في وقت لاحق اليوم.

وسيتولى المدرب المؤقت الحالي مايكل كاريك المسؤولية خلال المواجهة أمام ارسنال بعد أن قاد مانشستر في مباراتين حيث فاز على فياريال الإسباني في دوري الأبطال وتعادل مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز