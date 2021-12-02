دورتموند وبايرن يتنافسان على زعامة الكرة الألمانية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

مواجهة حاسمة تجمع بوروسيا دورتموند بضيفه بايرن ميونخ بعد غد السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم لكن صاحب الأرض قد يفقد أبرز أسلحته خلال قمة البوندسليغا.

ومن المتوقع أن يفقد دورتموند نسبة كبيرة من جماهيره العاشقة والمتحمسة خلال المواجهة أمام بايرن ، في ظل مساعي السلطات لمنع انتشار الموجة الجديدة من جائحة كورونا بشكل أكبر.

وسبق وأن ألتقى دورتموند وبايرن دون حضور الجماهير في مايو 2020 بسبب الجائحة ، وانتهت المباراة بفوز بايرن بهدف رائع لجوشوا كيميتش.

لكن كيميتش لن يكون متواجدا في مباراة السبت حيث يخضع للعزل الصحي حاليا عقب إصابته بالعدوى، بعد أن أثار جدلا واسعا في وقت سابق عبر التأكيد على عدم حصوله على اللقاح.

واستعاد بايرن باقي لاعبيه المصابين بالعدوى لكن تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة حيث فاز بصعوبة على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا وكذلك على ضيفه ارمينيا بيلفيلد في البوندسليغا، مما يشير إلى أن الفريق ليس في أفضل حالاته ، لكن على أي حال يتصدر النادي البافاري جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.

وقال سيرج جنابري "توقعاتنا قبل الكلاسيكير دائما تكون كبيرة ، الفوز على بيلفيلد كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا لكي نخوض المباراة التالية برؤوس مرفوعة".

وأشار جوليان ناجلسمان مدرب بايرن إلى أن الفوز الصعب على بيلفيلد يعني "أننا سنسافر الآن إلى دورتموند ونحن في الصدارة ونتطلع للمباراة باهتمام بالغ".

وفرض دورتموند المزيد من الضغوط على بايرن عبر الفوز الرائع على ملعب فولفسبورج بثلاثة أهداف لهدف، والأهم هو أن القناص النرويجي إيرلينج هالاند عرف طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال إيمري تشان لاعب وسط دورتموند "قبل بداية هذا الموسم كان هدفنا هو الاقتراب بأكبر درجة ممكنة من بايرن قبل مواجهتنا معا ، الآن جاء الوقت ، وعلينا أن نعمل بقوة وأن نعد أنفسنا بشكل جيد للأسبوع الذي ينتظرنا".

ومن المتوقع أن يشارك هالاند منذ البداية أمام بايرن بعد مشاركته كبديل في المباراة السابقة.

كما يخوض القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول مباراة له مع بايرن منذ خسارته في سباق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن ماركو روز المدير الفني لدورتموند أكد أن الجميع اللاعبين ينبغي أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل الفوز على بايرن في الدوري الألماني للمرة الأول منذ ثلاثة أعوام.

وقال روز "ندرك أنه لايزال هناك أمور نرغب في تحقيقها وعلينا أن نواصل العمل ، نحن في حاجة إلى التحسن إذا أردنا حقا أن نهدد بايرن بشكل حقيقي".

وحال الفوز، سيتصدر دورتموند ترتيب البوندسليجا بفارق نقطتين عن بايرن بينما فوز النادي البافاري سيقربه خطوة من إحراز لقبه العاشر على التوالي.

وتنطلق المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليجا غدا الجمعة بمباراة يونيون برلين مع لايبزج.

ويلتقي يوم السبت ارمينيا بيلفيد مع كولن وباير ليفركوزن مع جرويتر فورت وهوفنهايم مع اينتراخت فرانكفورت وماينز مع فولفسبورج واجسبورج مع بوخوم.

ويسدل الستار على المرحلة الرابعة عشرة يوم الأحد بمباراتي شتوتجارت مع هيرتا برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ مع فرايبورج.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز