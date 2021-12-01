لص يسطو على منزل جابرييل مدافع أرسنال

المصدر: رويترز

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ذكرت صحيفة ديلي ميل أن جابرييل مدافع أرسنال قاوم لصا هاجمه بعصا بيسبول خلال محاولة سطو بمنزل اللاعب شمال لندن في أغسطس الماضي.

ولاحق رجلان مقنعان جابرييل (23 عاما) وصديقه في المنزل لمحاولة سرقة سيارة اللاعب البرازيلي وساعته وفقا للتقرير بعد نشر فيديو للحادث.

وأظهر الفيديو أن لصا هدد جابرييل بعصا بيسبول قبل أن يلكمه مدافع أرسنال في وجهه والاشتباك معه.

وأدين المعتدي، ويدعى عبد الرحمن موسى، بالسجن خمس سنوات بعد اتهامه بالسرقة وحيازة سلاح وتعرفت الشرطة على حمضه النووي من قبعة كان يرتديها وسقطت خلال الشجار.

واعتقلت شخصين متورطين في الحادث.

وطلبت رويترز تعليقا من نادي أرسنال.

وقال المدعي مارتن لويس لمحكمة إن جابرييل وصديقه "لم يتعرضا لإصابات لكنهما اضطرا للتعامل مع صدمة كبيرة".

وخاض جابرييل 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال منذ انضمامه من ليل الفرنسي العام الماضي.

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