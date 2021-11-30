الإسبانية اليكسيا بتيلاس أفضل لاعبة في العالم

المصدر: د ب أ

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توجت الإسبانية اليكسيا بتيلاس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة على مستوى العالم في 2021، خلال حفل جوائز مجلة "فرانس فوتبول" اليوم الاثنين.

وقدمت بتيلاس موسما استثنائيا مع فريقها برشلونة وساهمت في تتويجه بألقاب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وسجلت بتيلاس /27 عاما/ قائدة فريق برشلونة 37 هدفا وصنعت 27 تمريرة حاسمة خلال موسم 2020 /2021.

وباتت بتيلاس ثالث لاعبة تتوج بالجائزة بعد ادا هيجربرج في 2018 وميجان رابينو في 2019 فيما تم إلغاء حفل توزيع الجوائز في 2020 بسبب جائحة كورونا.



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