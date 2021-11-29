نيمار يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع

المصدر: رويترز

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أكد باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين في بيان اليوم الاثنين إن مهاجمه البرازيلي نيمار سيغيب ثمانية أسابيع عن الملاعب بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-1 على عشرة لاعبين من مضيفه سانت إيتيين أمس الأحد.

وأضاف البيان "الفحوصات التي جرت الليلة الماضية أكدت معاناة نيمار جونيور من إلتواء في كاحله الأيسر مع إصابات في الأربطة. ومن المتوقع غيابه عن الفريق من ستة إلى ثمانية أسابيع".

وأضاف باريس سان جيرمان أنه سيتم تقييم إصابته مرة اخرى خلال 72 ساعة.



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