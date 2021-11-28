ميلان يسقط أمام ساسولو ويهدر فرصة الانفراد بقمة الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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أهدر ميلان فرصة الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم - ولو بصورة مؤقتة - عقب خسارته المباغتة 1 / 3 أمام ضيفه ساسولو، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة، التي شهدت تعادل أودينيزي مع ضيفه جنوه بدون أهداف، وفوز بولونيا على مضيفه سبيزيا 1 / صفر.

وتجمد رصيد ميلان، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي في المسابقة عقب خسارته من فيورنتينا في المرحلة الماضية، عند 32 نقطة، ليبقى في المركز الثاني، متأخرا بفارق الأهداف عن نابولي (المتصدر)، الذي ربما ينفرد بالقمة حال فوزه أو حتى تعادله مع ضيفه لاتسيو في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد ساسولو، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الماضية، التي حصد خلالها نقطة وحيدة، إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم ميلان بهدف حمل توقيع أليسيو رومانيولي في الدقيقة 21، لكن تقدم الفريق اللومباردي لم يدم طويلا، بعدما أحرز جيانلوكا سكاماكا هدف التعادل لساسولو في الدقيقة 24.

وبينما حاول ميلان معاودة التقدم من جديد، أحرز ساسولو الهدف الثاني، الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الدنماركي سيمون كير، مدافع الفريق المضيف، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 33.

وعزز دومينيكو بيراردي تقدم ساسولو، بعدما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن تتضاعف معاناة ميلان في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد رومانيولي في الدقيقة 77.

وخيم التعادل السلبي على مباراة أودينيزي مع ضيفه جنوه في وقت سابق اليوم.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع أودينيزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل عشر نقاط لجنوه في المركز الثامن عشر.

وحقق بولونيا فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، إثر تغلبه 1 / صفر على مضيفه سبيزيا.

وارتفع رصيد بولونيا إلى 21 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 11 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).

وتقمص ماركو أرناوتوفيتش دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.



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