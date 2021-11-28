مانشستر سيتي يستعيد وصافة الدوري الإنجليزي بثنائية في ويستهام

المصدر: د ب أ

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استعاد مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا 2 / 1 على ضيفه ويستهام يونايتد، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ليستر سيتي 4 / 2 على ضيفه واتفورد، وبرينتفورد على ضيفه إيفرتون 1 / صفر.

وارتفع رصيد سيتي إلى 29 نقطة ليستعيد المركز الثاني، الذي حصل عليه ليفربول مؤقتا أمس السبت، بفارق الأهداف خلف تشيلسي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يستضيف مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ويستهام، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وفي ظل أجواء ثلجية على ملعب (الاتحاد)، تقدم سيتي بهدف عن طريق نجمه الألماني إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 33، ثم أضاف فريناندينيو الهدف الثاني في الدقيقة 90، فيما تكفل مانويل لانزيني بإحراز هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ووضع ليستر سيتي حدا لنتائجه المهتزة في البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا 4 / 2 على ضيفه واتفورد.

وارتفع رصيد ليستر، الذي عجز عن تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 18 نقطة، ليتقدم للمركز التاسع في ترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد واتفورد عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم ليستر بهدف عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 16، لكن جوشوا كينج تعادل لواتفورد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أحرز النجم المخضرم جيمي فاردي الهدفين الثاني والثالث لليستر في الدقيقتين 34 و42 على الترتيب، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 9 أهداف، لينفرد بالمركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة، بفارق هدفين خلف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول (المتصدر).

وقلص واتفورد الفارق، بعدما أحرز إيمانويل دينيس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 61، غير أن أديمولا لوكمان أحرز الهدف الرابع لليستر في الدقيقة 68.

من جانبه، عاد برينتفورد لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية، بفوزه 1 / صفر على ضيفه إيفرتون.

ويدين برينتفورد بالفضل في تحقيق هذا الفوز للاعبه إيفان توني، الذي أحرز هدف الفريق الوحيد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إيفرتون عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.



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