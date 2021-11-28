بالميراس يصعق فلامنجو ويحتفظ بلقب كأس ليبرتادوريس ويتأهل لمونديال الأندية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظ بالميراس بلقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على فلامنجو عقب وقت إضافي في نهائي برازيلي خالص يوم السبت.

وتقدم رفائيل فيجا بهدف لبالميراس بعد مرور خمس دقائق، وأدرك جابرييل باربوسا التعادل في الدقيقة 72.

لكن البديل ديفرسون استغل خطأ دفاعيا وانفرد بمرمى فلامنجو وسجل هدف الفوز بتسديدة بقدمه اليسرى بعد خمس دقائق من الوقت الإضافي.

وتوج بالميراس بلقب ليبرتادوريس للمرة الثالثة في تاريخه بعدما نال اللقب لأول مرة في 1999، وأحرز لقبه الثاني في يناير من العام الجاري.

وتأهل بذلك بالميراس إلى مونديال الأندية الذي سيقام في الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز