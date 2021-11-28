برشلونة ينتزع فوزاً متأخراً خارج أرضه أمام فياريال

المصدر: رويترز

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سجل برشلونة هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز 3-1 في فياريال السبت في أول انتصار خارج ملعبه هذا الموسم والثاني على التوالي للمدرب الجديد تشابي هرنانديز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وراوغ ممفيس ديباي بهدوء الحارس خيرونيمو رولي ليحرز هدفا محوريا في الدقيقة 88 مانحا برشلونة التقدم 2-1 ثم أضاف فيليب كوتينيو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 23 نقطة بفارق سبع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يواجه إشبيلية غدا الأحد.

وقاتل فياريال ليحول تأخره إلى تعادل عبر صمويل تشوكويزي في الدقيقة 76 بعد أن منح فرينكي دي يونج التقدم للزوار في وقت مبكر بالشوط الثاني.

ويبقى فياريال، الذي خسر بملعبه من مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في المركز 12 ولديه 16 نقطة من 14 مباراة.

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