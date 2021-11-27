موسم يوفنتوس من سيء إلى أسوأ بالخسارة أمام أتلانتا

المصدر: رويترز

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مني يوفنتوس بانتكاسة جديدة وخسر 1-صفر على أرضه أمام أتلانتا بعد هدف من دوفان زاباتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ليسقط للمرة الخامسة في 14 مباراة ويبقى ثامنا.

وعانى يوفنتوس في صناعة أي فرصة خلال النصف الأول، واعتمد على الدفاع، ولم يمنع زاباتا من التسجيل في الدقيقة 28.

وأخفق يوفنتوس في تحقيق انتفاضة من أجل التعادل، وكانت أفضل فرصة من ركلة حرة نفذها باولو ديبالا ولمست العارضة.

وحافظ أتلانتا على سجله بلا هزيمة في ثماني مباريات متتالية في كل المسابقات، وحافظ على المركز الرابع برصيد 28 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر.

ويتقدم أتلانتا بسبع نقاط على يوفنتوس الذي يبتعد بفارق 11 نقطة عن القمة.



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