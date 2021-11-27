ليفربول يقسو على ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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لقن فريق ليفربول ضيفه ساوثهامبتون درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 / صفر اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أرسنال على نيوكاسل 2 / صفر وأستون فيلا على كريستال بالاس 2 / 1، وتعادل وولفرهامبتون مع نوريتش سيتي سلبيا.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديوجو جوتا في الدقيقة الثانية إثر عرضية من أندرو روبرتسون من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة 32 أضاف جوتا الهدف الثاني له ولليفربول إثر عرضية من محمد صلاح من الناحية اليمنى.

وسجل ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 37 عندما سدد تياجو ألكانتارا كرة قوية اصطدمت بقدم ليانكو فوجنوفيتش ثم عانقت الشباك.

وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 52 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون قابلها فيرجيل فان دايك بتسديدة أرضية قوية إلى داخل المرمى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات هذه الجولة، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز أرسنال على ضيفه نيوكاسل 2 / صفر.

وسجل هدفي أرسنال بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 56 و66.

ورفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند ست نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز أستون فيلا على كريستال بالاس 2 / 1.

وسجل هدفي أستون فيلا ماثيو تارجيت وجون ماكجين في الدقيقتين 15 و86، فيما سجل هدف كريستال بالاس مارك جويهي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف خلف كريستال بالاس الذي توقف رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، تعادل نوريتش سيتي مع وولفرهامبتون سلبيا.

ورفع نوريتش سيتي رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، كما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

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