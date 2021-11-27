النيران الصديقة تهدي بلباو التعادل مع غرناطة بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه غرناطة 2 /2، مساء الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم راؤول جارسيا لبلباو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك داروين ماتشيز التعادل لغرناطة في الدقيقة 25، ثم أضاف زميله جورج مولينا الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 76 سجل لويس ماكسيمانو لاعب غرناطة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليهدي بلباو نقطة التعادل .

وأكمل بلباو المباراة بعشر لاعبين بعد طرد مدافعه اينيجو مارتينيز في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع بلباو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع غرناطة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

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