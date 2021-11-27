سيتي يختبر جاهزية فودين وجريليش لمواجهة ويستهام

المصدر: د ب أ

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يجري نادي مانشستر سيتي اختبارات بدنية للثنائي جاك جريليش وفيل فودين، وذلك قبل مباراة الفريق أمام ويستهام يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الثنائي الدولي الإنجليزي كانا قد ابتعدا عن المشاركة بسبب الإصابة، حيث غاب جريليش منذ التوقف الدولي الأخير، فيما غاب فودين عن المباراة التي فاز بها فريقه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ولازال البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب الفريق، بعيدا عن المشاركة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما يغيب الجناح فيران توريس بسبب الإصابة في القدم والتي ربما تبعده عن المشاركة حتى العام الجديد.

على الجانب الآخر، أجرى ديفيد مويز المدير الفني لفريق ويستهام ثمانية تغييرات على الفريق في المباراة التي تغلب فيها على رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي، ومن المتوقع أن يعود الغائبين إلى مباراة مانشستر سيتي في ملعب"الاتحاد".

ويبرز الثلاثي لوكاس فابيانسكي، حارس المرمى البولندي، ولاعب الوسط ديكلان رايس والمهاجم مايكل أنطونيو، من بين اللاعبين الذين تم اراحتهم والذين من المتوقع عودتهم للمشاركة مجددا.

وسيفتقد ويستهام لخدمات مدافعه الإيطالي أنجيلو أوجبونا الذي بدأ عملية التعافي من إصابة في الركبة ستبعده طويلا.



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