إنفانتينو : الرافضون لإقامة كأس العالم كل عامين يخافون من التغيير

المصدر: د ب أ

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دعمت الدول الأفريقية مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة كأس العالم كل عامين، في الوقت الذي رجح فيه السويسري جياني انفانتينو سبب رفض بعض اتحادات النخبة المقترح بأنه من قبيل الخوف.

وظهر إنفانتينو في الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، إلى جانب أرسين فينجر.

ويرأس فينجر، مدرب أرسنال السابق، منصب رئيس هيئة التطوير في الاتحاد الدولي (فيفا) والذي كلف بدوره المدرب الفرنسي بالتخطيط لتغيير نظام كأس العالم.

وليس من المتوقع أن يشق مقترح فيفا طريقه بسهولة في ظل معارضة الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والاتحاد الأمريكي الجنوبي (كونميبول) بشدة للمقترح، لكن أعضاء الاتحاد الأفريقي أبدوا تأييدهم للمقترح، بعدما أخبرهم إنفانتينو أن ذلك سيوفر لهم الكثير من الفرص في الحدث العالمي الأبرز.

وقال إنفانتينو لأعضاء (كاف) : "من الطبيعي والواضح أنه من يقف ضد هذا المقترح هم من في القمة".

وأضاف: "هذا شيء طبيعي ويحدث في كل مجالات الحياة حينما يكون هناك محاولة للتغيير، أولئك الذين في القمة لا يريدون تغيير أي شيء لأنهم في القمة ، وهم يخشون على مواقعهم من التغير في حال نجحت تلك التغييرات".

وتابع: "نتفهم ذلك تماما ونشيد بهم لنجاحهم في الوصول إلى القمة، هذا رائع، وهم مثال يحتذى به للجميع".

وأوضح رئيس (فيفا): "لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نغلق الباب، يجب أن نبقيه مفتوحا، نحتاج إلى منح الأمل ونسعى لمنح الفرصة للعالم كله".

وواصل: "نريد منح الفرصة لجميع المنتخبات لتلعب مع بعضها البعض، هل هناك طريقة أخرى لذلك إلا كأس العالم؟، نحن بحاجة لدراسة كل ذلك بالطبع".

وكان انفانتينو قد تحدث مع ممثلو الاتحادات الافريقية قبل ذلك عن استراتجية التطوير طويلة المدى، وذلك قبل طرح مقترح "فيفا" بشأن كأس العالم، ومن الواضح أنه يحظى بدعم وتأييد القارة.

من جانبه قدم فينجر شرحا لمقترح إقامة كأس العالم للسيدات والرجال كل عامين، موضحا أن ذلك سيوفر العديد من الفرص للمنتخبات الأفريقية.

وقال فينجر: "انا أدافع عن ذلك المشروع لأنه سيجعل كرة القدم أكثر تنافسية"

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